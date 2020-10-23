Koronavirüs aşısına ilişkin korkutan açıklama: Ölümden korumayabilir

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bilim insanlarından endişelendiren bir açıklama geldi. Bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların insanları ağır hastalanmaktan veya ölümden koruduğuna dair hiçbir sonuç göstermediğini açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maryland Üniversitesi'nden ilaç geliştirme uzmanı Peter Doshi, aşıların sadece hafif enfeksiyonu önleyecek şekilde tasarlandığını öne sürdü.

Doshi, "İnsanlar bir aşı bulunduğunda da koronavirüse karşı dokunulmaz olacaklarını düşünüyorlar. Ancak durum böyle değil. Halen devam etmekte olan denemelerin hiçbiri hastaneye kabul, yoğun bakıma alınma veya ölüm oranlarında herhangi bir düşüş oluşturacak şekilde tasarlanmadı. Şu ana kadar elde edilen sonuçlar, onların virüsün bulaşma oranını düşüreceğine dair bir sonuç göstermiyor" şeklinde konuştu.

Doshi, denemelerin ağır hastalıkları ve ölümleri engelleme verilerini de kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini de belirterek ilaç şirketlerine çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı klinik deneylerin son aşamasına gelmiş 9 aşı adayı bulunuyor. Bu aşılar, şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test edilmeye başlandı.