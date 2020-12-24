Koronavirüs aşısına başlandı mı? Korona virüs aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak?

Dünya koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, İngiltere’den dünyayı diken üstü eden açıklama geldi. İngiltere, koronavirüsün mutasyona uğraması sonucu yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. İngiltere’de görülen mutasyon, daha pek çok ülkeye de sıçradı. Koronanın mutasyona uğradığı haberlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin korona aşısını ne zaman vurmaya başlayacağı da merak edilmeye başlandı.

Korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak?

Türkiye ve Çin arasında ise 50 milyon doz aşı için gerekli sözleşme imzalandı. Vaka ve ölü sayılarında artış devam ederken bir yandan da gözler aşının vurulacağı tarihe çevrildi. Peki, korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? İşte, merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" demişti.

Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı önümüzdeki birkaç gün içerisinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak." açıklamasını yapmıştı. Çin aşıları Türkiye’ye geldiği söylenirken, Çin'den sipariş edilen Koronavirüs aşısının uygulama takvimi netleşti. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlamaya göre, ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak.

Korona aşısı ilk kime vurulacak?

Aşıda öncelik, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının olacak. Riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk bölümde aşılanacak. Kronik hastalar ile evden çıkamayacak durumdakilere adreslerinde aşılama yapılacak. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler aşılanacak.