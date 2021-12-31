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Korona Virüs Koronavirüs aşısına 2022’de de yüzde 1 KDV uygulanacak
Korona Virüs

Koronavirüs aşısına 2022’de de yüzde 1 KDV uygulanacak

Kovid-19 aşıları için belirlenen yüzde 1'lik KDV oranında süre uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 09:12:00 -
Koronavirüs aşısına 2022’de de yüzde 1 KDV uygulanacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Kovid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

Öte yandan, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu iade desteği, 2022, 2023, 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanacak.

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