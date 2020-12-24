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Korona Virüs Koronavirüs aşısı yeni türe karşı etkili mi? Moderna'dan açıklama geldi
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı yeni türe karşı etkili mi? Moderna'dan açıklama geldi

ABD'li ilaç firması Moderna, ürettikleri koronavirüs aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:42:00 -
Koronavirüs aşısı yeni türe karşı etkili mi? Moderna'dan açıklama geldi

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

"Mevcut verilere dayanıyoruz"

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

 

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