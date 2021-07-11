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Korona Virüs Koronavirüs aşısı yaptırana iPhone 12 verilecekler
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı yaptırana iPhone 12 verilecekler

Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs aşısını teşvik için, iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 23:43:00 -
Koronavirüs aşısı yaptırana iPhone 12 verilecekler

Çekya'da Kovid-19'a karşı vatandaşların aşı yaptırmaları için çekilişle hediye dağıtılacak. Çekya Başbakanı Andrej Babis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Prag'da yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde aşı olacaklara haftada bir kez yapılacak olan çekilişle, Apple marka iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu.

Hedef genç nüfus

Verilere göre virüsün çoğunlukla 16-29 yaş arasında görüldüğünü ve Kovid-19'un Hindistan'da ortay çıkan Delta mutasyonun bu yaş aralığında hızla yayıldığını aktaran Babis, çekiliş sonucunda verilecek hediyelerle genç nüfusu aşılama merkezlerine getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Babis, yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde kayıt ve pin kodu gerekli olmayacağını açıkladı.

Pfızer/bıontech iki doz arası 21 güne inecek

Babis, perşembe gününden itibaren yeni kayıt yaptıranlardan başlayarak, hükümetin Sağlık Riskleri Konseyi'nde Pfizer-BioNTech aşısı dozları arasındaki aralığı 21 güne indirmeyi teklif edecek. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Çekya'da artan mutasyon vakalarının dozlar arasındaki süreyi kısaltarak önlenebileceğini belirtmişti.
Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip Çekya'da aşılamanın başladığı aralık ayından bu yana 8,8 milyon dozdan fazla korona virüs aşısı uygulandı. Nüfusun 3'te 1'inden fazlasına denk gelen yaklaşık 3,8 milyon kişi Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı.

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