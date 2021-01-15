  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir? Bakanlık açıkladı
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir? Bakanlık açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşılarının yan etkileri açıklandı. Yan etkisi beliren kişilerin ise yapması gerekenler de bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:18:00 -
Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir? Bakanlık açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı hakkında daha detaylı bilgilerin yayınlandığı "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinde aşıların yan etkileri açıklandı ve ortaya çıkması durumda nelerin yapılması gerektiği de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs aşısı yan etkilerine ilişkin açıklama şu şekilde:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle
Dünya

Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle

Körfez ülkeleri arasında hızla yükselen Katar, 2022 yılına kadar 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmek için kolları sıvadı...
Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi! İnsanlıktan çıkmış bunlar
Gündem

Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi! İnsanlıktan çıkmış bunlar

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı göndermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Ankara Şehir Hastanesi'nde..
Korona kabusu bitmek bilmiyor! İnanılmaz haber az önce geldi... Her şey sil baştan yaşanabilir
Korona Virüs

Korona kabusu bitmek bilmiyor! İnanılmaz haber az önce geldi... Her şey sil baştan yaşanabilir

ABD’deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanlarının iki yeni koronavirüs türü keşfettiği duyuruldu. Bunlardan birinin ‘İngiliz’ varyantıyla b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay