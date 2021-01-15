Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir? Bakanlık açıkladı
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşılarının yan etkileri açıklandı. Yan etkisi beliren kişilerin ise yapması gerekenler de bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından aşı hakkında daha detaylı bilgilerin yayınlandığı "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinde aşıların yan etkileri açıklandı ve ortaya çıkması durumda nelerin yapılması gerektiği de belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs aşısı yan etkilerine ilişkin açıklama şu şekilde:
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.