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Korona Virüs Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik

TURKUVAC ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak bir gelişme yaşandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC aşısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına etkisine ilişkin, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 09:55:00 -
Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik

Çalış, AA muhabirine, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsattı.

ERÜ'nün projesiyle, Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını aktaran Çalış, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasını bekliyoruz. Ekibimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, belki bir ay içinde Delta varyantına TURKOVAC'ın etkisini gösterebileceğiz." diye konuştu.

Çalış, ERÜ ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz 3 çalışmalarının ise Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü hatırlattı.

Aşının birçok merkezde gönüllülere uygulandığını belirten Çalış, "ERÜ'de de Faz 3 çalışmalarını arkadaşlarımız takip ediyor. Çok iyi gidiyor. Biz hiç Aşı olmamış vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısına gönüllü olmaya davet ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha önce iki doz aşı olanların TURKOVAC'ı üçüncü doz olarak yaptırmasına ilişkin de Sağlık Bakanlığının çalışma yürüttüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan iki doz aşı olanlar da üçüncü doz olarak TURKOVAC yaptırabilirler. Şu an sanırım 5 merkezde yapılıyor ama Bakanlık bunu 25-30 merkez olarak hesaplıyor. İnşallah en kısa sürede diğer merkezler de açılır. Çünkü farklı şehirlerden de gönüllü başvuruları oluyor, bizler de bu merkezlerin bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem faz-3 çalışmalarındaki gelişmeler hem de üçüncü doz TURKOVAC çalışmalarıyla beraber, iki çalışmanın ön sonuçları değerlendirilerek, en kısa sürede acil kullanıma geçileceğini düşünüyorum."

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