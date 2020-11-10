Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Dünyanın dört bir yanında bilim insanları koronavirüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor. Çin’in geliştirdiği aşının insan deneyleri farklı ülkelerde yapılıyor. CoronaVac isimli aşının faz 3 çalışmaları ülkemizde de yapılıyor. Söz konusu bu aşıyla ilgili Brezilya’dan haber geldi. Peki, Çin koronavirüs aşısı yapılmayacak mı?

Koronavirüs aşısı son durum | Çin koronavirüs aşısı durduruldu mu?

Ülkemizde üç koronavirüs aşısının faz 3 çalışmaları yapılıyor. Çin, ABD-Almanya yapımı iki aşının yanı sıra yerli aşıda da insan deneyleri başladı. Çin’de geliştirilen ülkemizde de denenen CoronaVac aşısının deneme çalışmaları Brezilya’da askıya alındı. Sebep ise aşının ciddi yan etkiler göstermesi olduğu açıklandı.

Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin "ciddi bir advers olay" nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

Advers olay nedir?

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor. Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi. CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.