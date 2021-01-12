Koronavirüs aşısı sırası nasıl öğrenilir? Korona aşı tarihi telefon mesajı (SMS) ile nasıl öğrenilir?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul'daki son durum ile aşılamanın nasıl yapılacağına ilişkin son bilgileri paylaştı. Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aşı takip sistemimiz çocuklara ve belirli gruplara aşılama yapmaktayız. İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz. İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var. Korona ile ilgili ayrı çalışma sürmekte. Bu inceleme bittikten sonra aşılama başladığı andan itibaren İstanbul'daki bütün insanlarımıza yönelik organizasyonumuzu yaptık.”

Korona aşı takibi nereden yapılacak?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşılarında sıranın kendilerine ne zaman geleceğine ilişkin olarak da “İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.” dedi.