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Korona Virüs Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevu sırası kimde?
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevu sırası kimde?

Dünya gündeminden düşmeyen koronavirüsün, aşısı Türkiye’ye gelmesiyle Covıd-19 aşılama süreci başlamıştı. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü yurttaşların 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren koronavirüs aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabileceğini açıkladı. Peki, Koronavirüs aşı randevu sırası kimde? Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:33:00 -
Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevu sırası kimde?

Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmaları 14.01.2021 itibariyle başlamıştı. Sağlık personelleri, eczanede çalışanlar ve 65 yaş üstü kimseler öncelikli olarak aşılanacak grup sıralamasına dahil olmuştu. İşte” Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Nasıl aşı olunur ve koronavirüs aşı randevu sırası kimde?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Koronavirüs aşı randevu sırası kimde?

Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü yurttaşların 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren koronavirüs aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabileceğini açıklamıştı. Şu anda 65-69 yaş arasındaki vatandaşlara aşı uygulaması devam ediyor.

Nasıl aşı olunur?

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor.  Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.

Elektronik aşı kartına nasıl ulaşılır?

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.

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