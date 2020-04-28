Koronavirüs aşısı olumlu sonuç verdi

Oxford Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için denemelere başlamıştı. Üniversite, salgın sırasında ilk aşamaları hızlıca aşabildi. Ekip, önümüzdeki ayın sonunda geliştirdiği aşıyı 6 binden fazla kişinin üzerinde denemeyi ve aşının sadece güvenli olduğunu değil, işe yaradığını da göstermek istiyor.

Olumlu sonuç verdi

New York Times'ın haberine göre Oxford'daki bilim insanları şimdi denetleme kurumlarından 'acil durum onayı' bekliyor. Bilim insanları söz konusu onayın çıkması durumunda birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağını söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.