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Korona Virüs Koronavirüs aşısı olan Putin'den ilk açıklama
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı olan Putin'den ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı sonrasında neler hissettiğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 14:56:00 -
Koronavirüs aşısı olan Putin'den ilk açıklama

Kovid-19 aşısı olan Rus lider Putin yeni açıklamalarda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Putin, "Koronavirüs aşısı olduktan sonra yalnızca hafif bir ağrı hissettim" dedi.

Putin aynı açıklamada ülkedeki aşılama faaliyetleri hakkındaki görüşlerine de yer verdi.

Rus lider yaz sonunda kadar aşılamanın da etkisinde ülkede sürü bağışıklığı olmasını beklediğinin altını çizdi.

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