  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü
Gündem

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Gazeteci Mehmet Ali Önel, koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberlerin ardından, The Simpsonlar dizisinin pandemi ilan edilmeden çok önce yayınlanmış bölümünden ilginç bir kare paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:44:00 -
Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonlar dizisinde, ilginç bir görüntü daha ortaya çıktı.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı haberleri gelmeye başlamışken, ‘geleceği tahmin ettiği’ şeklinde bir algı oluşturan çizgi dizi The Simpsons'tan dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı.

Gazeteci Mehmet Ali Önel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Simpsonlar'ın pandemi ilan edilmeden çok önce yayınlanmış bir bölümünden kareye yer vererek "Polis ve jandarma eşliğinde zorunlu aşı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Önel'in konu ile ilgili tweeti şöyle:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı
Dünya

Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüştü. Görüşm..
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişk..
BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz
Dünya

BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay