Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonlar dizisinde, ilginç bir görüntü daha ortaya çıktı.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı haberleri gelmeye başlamışken, ‘geleceği tahmin ettiği’ şeklinde bir algı oluşturan çizgi dizi The Simpsons'tan dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı.

Gazeteci Mehmet Ali Önel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Simpsonlar'ın pandemi ilan edilmeden çok önce yayınlanmış bir bölümünden kareye yer vererek "Polis ve jandarma eşliğinde zorunlu aşı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Önel'in konu ile ilgili tweeti şöyle: