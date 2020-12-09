Koronavirüs aşısı gündemiyle toplanan, bilim kurulunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, aşının ücretsiz olacağını belirtti. Koronavirüs aşısı hakkında detaylı bilgiler paylaşan Bakan Koca aşının nasıl uygulanacağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Koronavirüs aşısı kaç doz olarak vurulacak? Koronavirüs aşısı nasıl uygulanacak? İşte detaylar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun ardından koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamasında aşının 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacağını belirtti. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlara bedelsiz olarak verileceğini söyleyen Koca, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarında yapılacağını ifade etti. Salgında artış ve azalış gösteren illeri de söyleyen Bakan Koca yerli aşı için de tarih açıkladı. Peki, koronavirüs aşısı nasıl uygulanacak?

Koronavirüs aşısı nasıl uygulanacak?

Bilim Kurulumuz tarafından çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon oranı, ölüm oranı riski dikkate alınarak belirlenen önceliklere göre aşılama gerçekleştirilecek. Aşı, 14-21 gün arayla 2 doz halinde yapılacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak uygulanacak. Başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda uygulancaktır. Test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı olan vatandaşlarımız merkezi veri tabanından takibe alınacaktır.