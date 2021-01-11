Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak? Öncelikli gruplar belli oldu…
Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe veya Cuma günü aşı çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bilim Kurulu toplantısının ardından da Sağlık Bakanlığı öncelikli grupları açıkladı. Peki koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak?
Koronavirüs aşı gruplar şu şekilde:
1. Grup
- Sağlık çalışanları
- 65 yaş üstü vatandaşlar
- Engelli bireyler
- Koruma evi misafirleri
- Toplu yerlerde yaşayanlar
2. Grup
- Toplumsal işleyişte öneme sahip olan gerekli sektörlerde çalışanlar
- Yüksek risk ortamlarına bulunanlar
- 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar
3. Grup
- 50 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olanlar
- Genç ve yetişkinler
- İlk iki grupta bulunmayanlar
4. Grup
- İlk üç grupta yer almayan herkes