  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs aşısı için onları bekliyorduk! Türkiye'ye ulaştı
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı için onları bekliyorduk! Türkiye'ye ulaştı

Türkiye'de yapılacak olan koronavirüs aşı çalışmalarında kullanılması için yurt dışından sipariş edilen ACE2 reseptörlü özel transgenik fareler, dün laboratuvarlara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:44:00 -
Koronavirüs aşısı için onları bekliyorduk! Türkiye'ye ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok ülke aşı çalışması yürütüyor. Türkiye de bu aşı çalışması yapan ülkeler arasında sona yaklaştı. Türkiye'de aşı çalışması yapan labaratuvarların yurt dışından sipariş ettiği özel üretim ACE2 reseptörlü transgenik fareler dün geldi.

Bakan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan farelerin nihayet ulaştığını duyurdu. 

Belirli ülkelerde üretiliyor

Koronavirüs çalışmalarında büyük rol oynayan ACE2 reseptörlü transgenik kobay fareler sadece belirli ülkelerde üretiliyor. Türkiye'de üretimi yapılmayan bu fareler, bilimsel çalışmalar için yurt dışından ithal ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yeterli teknoloji ve alt yapı olmadığı için bu farelerin yurt dışından ithal edildiğini belirterek, bu alanda çalışmaların yapılmasını gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı