Koronavirüs aşısı için onları bekliyorduk! Türkiye'ye ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok ülke aşı çalışması yürütüyor. Türkiye de bu aşı çalışması yapan ülkeler arasında sona yaklaştı. Türkiye'de aşı çalışması yapan labaratuvarların yurt dışından sipariş ettiği özel üretim ACE2 reseptörlü transgenik fareler dün geldi.

Bakan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan farelerin nihayet ulaştığını duyurdu.

Belirli ülkelerde üretiliyor

Koronavirüs çalışmalarında büyük rol oynayan ACE2 reseptörlü transgenik kobay fareler sadece belirli ülkelerde üretiliyor. Türkiye'de üretimi yapılmayan bu fareler, bilimsel çalışmalar için yurt dışından ithal ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yeterli teknoloji ve alt yapı olmadığı için bu farelerin yurt dışından ithal edildiğini belirterek, bu alanda çalışmaların yapılmasını gerektiğini söyledi.