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Korona Virüs Koronavirüs aşısı gönüllüsü nasıl olunur? | Aşı gönüllüsü başvuru
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı gönüllüsü nasıl olunur? | Aşı gönüllüsü başvuru

Koronavirüs aşısı gönüllü olma şartları | Koronavirüs aşılarıyla ilgili faz 3 çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarıyla ilgili gönüllü arandığını duyurdu. Peki, aşı gönüllüsü nasıl olunur? | Koronavirüs aşı gönüllüsü başvuru | Aşı gönüllüsü başvurusu nasıl nereden yapılır? | Koronavirüs aşısı gönüllüsü ol

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:54:00 -
Koronavirüs aşısı gönüllüsü nasıl olunur? | Aşı gönüllüsü başvuru

Koronavirüs aşısı gönüllüsü nasıl olunur? Ülkemizde koronavirüs aşılarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.  Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarıyla ilgili gönüllü arandığını duyurdu. Vatandaşlar aşı çalışmalarında nasıl gönüllü olabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Koronavirüs aşısı gönüllüsü nasıl olunur? | Aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar, "covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

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Kimler koronavirüs aşı gönüllüsü olabilir? | Aşı faz 3 çalışmaları nasıl yapılıyor?

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Kovid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi de bilmiyor.

Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

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