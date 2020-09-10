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Korona Virüs Koronavirüs aşısı bulunduktan sonra yeni kriz çıkacak... Tedirgin eden açıklama
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı bulunduktan sonra yeni kriz çıkacak... Tedirgin eden açıklama

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla birlikte dünya geneline yayılması için günlük 8 bin uçaklık filoya ihtiyaç duyulacağı ve bu durumun havacılık krizi olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:58:00 -
Koronavirüs aşısı bulunduktan sonra yeni kriz çıkacak... Tedirgin eden açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde koronavirüse karşı üretimi için yoğun mesai harcanıyor. Ancak aşının bulunmasıyla birlikte yeni bir krizin yaşanacağı belirtiliyor. Havacılık endüstrisi, şimdiye kadar en büyük nakliye sorununun koronavirüs aşısı için yaşanacağını kaydediyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs aşısının dağıtımı için bir gün içerisinde 8 bin Boeing 747’ye eş değer bir filonun gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs aşılarının güvenli bir şekilde taşımanın küresel hava kargo endüstrisi için yüzyılın misyonu olduğunun altını çizen IATA Başkanı Alexandre de Juniac, ön planlama olmadan bu işin gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Aşının dağıtımı için askeri bir kesinliğe ihtiyaç olduğu belirtilirken, depolama için çok sayıda soğuk tesisin gerektiği ifade edildi.

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