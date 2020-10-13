Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce can koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bağışıklık sisteminin önemli olduğu bu hastalıkta kronik hastalıkları bulunanların risk grubunda olduğu en başından bu yana ifade ediliyor. Ancak vefat eden kişilere bakıldığında içlerinden çok fazla genç ve kronik hastalığı bulunmayanların olduğunu da gözleniyor. Bu sebeple uzmanlar herkesin bu salgında risk altında olduğunu ve mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Doktorlar salgından korunmak için aşı ve ilaç kadar güçlü bir kozumuzun bulunduğunu belirtiyor. Elbette bu koz maske, mesafe ve hijyen. Maske doğru kullanıldığında hastalığa karşı yüzde 80’den fazla koruma sağladığı bilimsel olarak ortaya konuldu. Ayrıca uzmanlar maske takmanın az miktarda virüse maruz kalınmasını sağladığını bu sebeple hastalığı hafif ya da semptomsuz geçirildiğini belirtiliyor.

Hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok yerinde milyarlarca insan salgının ne zaman biteceğini, hayatlarımızın ne zaman normalleşeceğini merak ediyor. Bu sebeple de sık sık internette ‘Aşı ne zaman çıkacak?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Dünyanın dört bir yanında 40’dan fazla aşı çalışma sürdürülüyor. Ülkemizde de yerli aşı çalışmaları yapılıyor. Kısa süre içerisinde aşının insan üzerinde denenmesine başlanacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Peki, diğer aşı çalışmaları ne durumda? Koronavirüs ne zaman bitecek? Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı bulundu mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao "Yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek” dedi.

Dr. Swaminathan yaptığı açıklamada Covid-19 aşasının aralık ayı ya da 2021 yılı başında regülatörlerin onayına sunulmaya hazır duruma geleceğini söyledi.