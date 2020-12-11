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Korona Virüs Koronavirüs aşılarında işbirliği yapılacak
Korona Virüs

Koronavirüs aşılarında işbirliği yapılacak

Rus yetkililer, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısıyla Rusya'da geliştirilen Sputnik V isimli koronavirüs aşısının birleştirildiği bir deney çalışmasının yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:42:00 -
Koronavirüs aşılarında işbirliği yapılacak

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınında geliştirilen aşılara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Rus yetkililer, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyla Rusya'da geliştirilen Sputnik V isimli aşının birleştirildiği bir deney çalışmasının yapılacağını duyurdu.

Test olarak denenecek çalışmada her iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağına bakılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından yapılan bir açıklamada, her iki aşının da birlikte kullanımının araştırılacağı ifade edilmişti. Rus bilim insanları da her iki aşıyı birleştirmenin daha etkili olacağını savunmuştu.

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