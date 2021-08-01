Koronavirüs aşılarına zam yaptılar
Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının fiyatlarına farklı oranlarda zam yapma kararı aldı.
Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından geliştirilen aşılar, milyonlarca insana yapıldı.
Aşıyla ilgili kaç doz yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı fiyatlarına zam yaptı.
Pfizer-Biontech 4 euro zam yaptı
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatına 4 euro zam yaptı, böylece aşının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euroya yükseldi.
Moderna 25.50 dolar oldu
Moderna aşısının fiyatı ise 3 dolar zamlandı.
Moderna aşısının fiyatı, 22.60 dolardan 25.50 dolara yükseldi.
60 milyar dolarlık gelir
Financial Times, Pfizer/BioNTech'in aşı piyasasından 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edeceğini yazdı.