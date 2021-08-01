  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme! Yangınları terör örgütü PKK üstlendi!

Dönmeler Türklerin arasına nasıl karıştı? ‘Biz kızımızı bedava vermeyiz’

Fedon ağlayan sanatçı takımını fena haşladı: Kumar oynayacağınıza...

Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Yeni aşamaya yakın zamanda geçeceğiz

Bu millete işte bu yüzden diz çöktüremiyorlar! Kadınlardan Şerife Bacı’yı hatırlatan hareket

Dondurmayı kaşıkla yiyenler dikkat! Bu ayrıntı çok konuşulur

İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

İmamoğlu'ndan görülmemiş uyanıklık! Toplu taşımaya yaptığı zamma 'ücret düzenlemesi' kılıfı taktı

Koronavirüs aşısına dair son araştırma sonuçları yayınlandı

Türkiye'den Yunanistan kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garibaşvili ile görüştü
İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
İşte 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
İngiltere, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Korona Virüs Koronavirüs aşılarına zam yaptılar
Korona Virüs

Koronavirüs aşılarına zam yaptılar

Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının fiyatlarına farklı oranlarda zam yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 21:18:00 -
Koronavirüs aşılarına zam yaptılar

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından geliştirilen aşılar, milyonlarca insana yapıldı.

Aşıyla ilgili kaç doz yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı fiyatlarına zam yaptı.

Pfizer-Biontech 4 euro zam yaptı

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatına 4 euro zam yaptı, böylece aşının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euroya yükseldi.

Moderna 25.50 dolar oldu

Moderna aşısının fiyatı ise 3 dolar zamlandı.

Moderna aşısının fiyatı, 22.60 dolardan 25.50 dolara yükseldi.

60 milyar dolarlık gelir

Financial Times, Pfizer/BioNTech'in aşı piyasasından 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edeceğini yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay