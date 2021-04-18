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Korona Virüs

Koronavirüs aşılara rağmen durdurulamıyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 141 milyon 848 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 milyon 29 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:30:00 -
Koronavirüs aşılara rağmen durdurulamıyor

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 370 bine, Hindistan'da 15 milyon 54 bine, Brezilya'da 13 milyon 900 bine ve Fransa'da 5 milyon 289 bine yükseldi.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Fransa Başbakanlığınca yapılan açıklamada, 24 Nisan'dan itibaren Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan Fransa'ya gelen yolculara 10 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Fransa İlaç Ajansından yapılan açıklamada da 2-8 Nisan'da AstraZeneca aşını yaptıran 9 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ise "Fransız hükümetinin (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler çok sayıda insan hakları endişesini ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Kovid-19 salgınında yaşamını kaybedenler düzenlenen resmi törenle anıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ülkede bu sabah itibariyle açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Arjantin'de yüzlerce kişi, Kovid-19 salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüze eğitimi askıya almasını protesto etti.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu.

 

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Yorumlar

Ali Osram

Attiginiz basliga bakin.. Siz de benim gibi biliyorsunuz ki, yeterli insan asi olmadigi icin rakamlar halen artiyor...  
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Hafız

Madem aşı ne maskeyi ne virüsü engelliyor. Vurunmamak en mantıklısı
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