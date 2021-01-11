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Korona Virüs Koronavirüs aşı tarihi ne zaman? Aşı planlaması nasıl olacak?
Korona Virüs

Koronavirüs aşı tarihi ne zaman? Aşı planlaması nasıl olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüsün aşısı Çin’den ülkemize geldi. Uygulama tarihi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. İşte sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:58:00 -
Koronavirüs aşı tarihi ne zaman? Aşı planlaması nasıl olacak?

Hayatın seyrini değiştiren koronavirüs aşılarının 14 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi. Aşı yardımıyla virüsün kontrol altına alınması durumunda Bahar aylarında normal hayata dönüşün başlayacağı biliniyor.

Aşı planlaması nasıl olacak?

Aşının planlanmasını anlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın şu ifadelere yer verdi:

"65 yaş üzeri bireyler, öğretmenler, polisler, huzurevinde olan vatandaşlar ile kronik hastalığı olan herkesi aşılarsınız. Bunlar virüse yakalandığı zaman hastalığın ağır geçeceği, ölüm oranının yüksek olacağı kitleler. Bunları aşılarsak ki aşılayacağız; biz Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün de yayılmasını kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz"

Salgınla mücadelede 4 ayağı bir arada sürdürülmesi gerektiğini söyleyen uzman isim, "Savunma sistemi oluşmuş olan insanlar, aşı ile savunma sistemi oluşturacağımız insanlar var. Bireysel tedbirleri uymayı daha artırmamız lazım ve kamusal kısıtlamaları denetlemeyi çok yüksek yapmamız lazım. Bu 4'ünü bir arada yapıp kümeleşmeden, virüsü birbirimize aktarıp virüse yaşama hakkı tanımayarak, biz bu savaşın galibi oluruz" 

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