Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için aşı çalışmaları büyük bir öneme sahip. Birçok ülkede gibi bizim ülkemizde de aşı çalışmalarına başlandı. Türkiye, dünya ülkeleri arasında en hızlı aşı uygulamaları yapan ülkelerden olduğu biliniyor. 70-74 yaş arası vatandaşların da aşı uygulama sırası geldi. Aşı randevuları da MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden alınıyor. Peki MHRS randevusu nasıl alınır?

MHRS aşı randevusu alma

Sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşı olması için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr/ üzerinden veya ALO 184 hattını arayarak randevu alabilecekler. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresi üzerinden de giriş yapılabilir. Aynı zamanda koronavirüs aşı randevusu için e-Nabız mobil uygulaması da kullanabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden koronavirüs aşı randevusu almak için; Eğer sisteme üyeliğiniz bulunmuyorsa “Randevu Al” butonuna dokunduktan sonra açılan ekranda “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üye olabilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte arzu ettiğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.