'Koronavirüs aşı çalışmaları ve Türkiye'

Koronavirüs ile ilgili olarak Çin aşısı Sinovac, Alman-Amerikan ortak yapımı Pfizer Biontech ve Amerikan Moderna aşısı şu anda gündemde. Rusların Epivakorona aşısının ise adı anılmıyor.



Koronavirüsünün; bütün toplumlar, ekonomiler ve halk sağlığı için ciddi bir tehdit olduğu, su götürmez bir gerçek. Öncelikle bunu kabullenmeliyiz. İster doğal yollarla çıkmış olsun, ister bir laboratuvarda üretilmiş olsun veya isterse nüfus seyreltme planlarının bir parçası olsun Koronavirüsün tehlikesi asla göz ardı edilmemeli.



Ancak bu kısa sürede üretilen aşıların, özellikle RNA bazlı aşıların kısa-orta-uzun vade etkilerinin bilinmemesi işin düşündürücü yanı. Bilim ve bilgi artık eski zamanlardaki gibi birilerinin tekelinde değil. Herkesin her şeyi bildiği ve bilgiye çok hızlıca ulaştığı bir dönemdeyiz ve öyle ki dün öğrendiğin çok önemli bir bilgi, ertesi gün önemsiz ve bayat bir bilgi kırıntısı olabiliyor.



1960’li yıllara kadar uzmanların, insanlara asla spor yapmamalarını tavsiye ettiğini ve sporun ömrü kısalttığını söylediklerini biliyor musunuz? Ya da yakın tarihte, topluma zeytinyağı ve yumurta yedirmediklerini? Zeytinyağının zararları hakkında makaleler ve övgüler dizen uzmanlar, o zamanlar hayatımıza yeni giren margarinlere ve sıvı yağlara methiyeler yaparlardı. Hatta, “zeytinyağlı yiyemem aman” türküsü de o zamanlar resmi otorite tarafından yaptırılmıştı. Uzun yıllar tereyağı ve doğal yağları tüketenlerin, kolesterol hastası olup öleceği anlatıldı durdu. İnsanlara kırmızı eti de yasaklayan uzmanları konuşmaya bile gerek yok. Sonuçta bugün spor yapmanın, zeytinyağı, tereyağı, kırmızı et, sebze ve meyve tüketmenin faydalarını konuşuyoruz. Bilimde bilginin göreceli olduğunu ve yeni datalar geldikçe önceki bilginin geçerliğini kaldırdığını unutmayalım. Sonuç olarak Koronavirüs aşısı hakkında da bilmemiz gereken çok fazla bilgi var ve bu konudaki bilgi eksikliğinin insanları ürkütmesi çok normal. Ancak bazı uzmanların aşı yaptırmama konusunda görüş beyan edenlere “vatan haini” diye çıkışması ise haddini aşan bir beyan.



Aşıları; aşının içinde chip olduğu, sizi yönlendirecekleri veya takip edecekleri gibi bir durumdan dolayı değil, “aşı verilerinin eksik olduğundan” dolayı eleştiriyor ve daha dikkatli olunması gerektiğini salık veriyorum. Hükümetleri elbette ki anlıyorum, çaresizlik ve çıkmaz içindeler. Ekonomik sorunlar bir yandan halk sağlığı tehlikesi bir yandan bastırıyor. İnsanlar, sosyal patlamamın eşiğinde.



Ancak yine de ilerleyen aşamada Sağlık Bakanlığının aşı yaptıranları HES koduna işleyip, aşı yaptırmayanları AVM’lere, devlet dairelerine ve birçok yere giremez hale getirmek modern bir devlet yapısına yakışmaz. Siz aşı yaptırdıysanız ve madem kendinizi korumaya aldıysanız, aşı yaptırmayana veya şimdilik bunu erteleyene saygı duymalısınız. Eğer aşının, sizi korumadığına inanıyorsanız niçin yaptırıyorsunuz ki?



Ayrıca halka ve topluma sürü adını vererek sürü bağışıklığı yapacağız diyenler, hadsizler, kimi sürü yerine koyuyorlar, bir oturup düşünsünler. Toplum bağışıklığı demek yerine sürü tabirini kullanmak, bir art niyet midir bilinmez ama edepsizlik olduğu aşikâr. Aşı yapmama hakkını ve zamana yayma hakkını kullanmak isteyene saygı duymak yerine onlara hakaret ederek, cahillikle veya vatan hainliği ile itham etmek, büyük bir gaflet. Daha düne kadar kullanılan Koronavirüs ilacının dahi DSÖ tarafından pek etkili olmadığı açıklanmadı mı? Peki sizin çok emin olduğunuz bilginiz, yarın değişirse ne diyeceksiniz? Kusura bakmayın mı? Aşı şirketlerinin vermediği garantiyi bizim çok bilmiş uzmanların vermesi ise daha ilginç. Aşı yaptırılırken imzalatılacak olan “üretici sorumluluk affı” belgesi üreticiyi ve dağıtıcıyı koruyacak ve bütün risk-sorumluluk halka ait olacak. Ancak devlet dahil olmak üzere, aşıyı “dolaylı zorunlu” yapanlar hiçbir sorumluluk altına girmeyecek.



Biz, Çernobil radyasyon patlaması sonrası, bölgeye giderek çay içen ve “bakın hiçbir şey yok olmuyor”, diyen devlet yetkilileri görmedik mi? Sonrasında bütün Türkiye’de kanserden ölüm oranlarında patlama yaşanmadı mı?



Yetkililere sesleniyorum, lütfen günü kurtarmaya yönelik aksiyonlar yapmayın. Uzun vadeli düşünün ve halkı ikna edin. Ancak, halk ikna edilirken de üç beş doktorun “bunu yapın, bu iyidir”, demesi bir ikna metodu değildir. Delillerle, ispatlarla, çalışma ve belgelerle yapın bunu. O zaman halk sizin çağrınıza uyacak ve doğru olanı yapacaktır. Ancak halkı aşağılamak ve onları cahil-ahmak-sürü-vatan haini gibi sıfatlarla damgalamak, halkı ve dünya gerçeklerini okuyamamaktır.