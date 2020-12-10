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Korona Virüs Koronavirüs akıllı telefon kameralarıyla tespit edilecek
Korona Virüs

Koronavirüs akıllı telefon kameralarıyla tespit edilecek

ABD'de yapılan bir çalışma sonucu, akıllı telefon kameralarıyla koronavirüsü tespit edebilen bir teknoloji geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:33:00 -
Koronavirüs akıllı telefon kameralarıyla tespit edilecek

ABD'de bilim insanları, 'CRISPR' adı verilen bir gen düzenleme teknolojisi kullanarak akıllı telefon kameralarıyla Covid-19'u test edebilen yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, sürüntü örneği ile Cas13 enzimi karışımının akıllı telefonlara bağlanan bir cihaza yerleştirildiğini, karışım eğer virüsten bir genetik meteryal taşıyorsa Covid-19'un böylelikle kolayca tespit edilebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Melanie Ott, "Akıllı telefonlar, virüs sinyalini dakikalar içinde hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etmede laboratuvar tabanlı cihazlardan yaklaşık 10 kat daha güvenilir. Cep telefonu aynı zamanda taşınabilir, yaygın olarak bulunur ve GPS aracılığıyla temas izlemeyi kolaylaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları Cell isimli bilimsel dergide yayınlandı.

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