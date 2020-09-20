Koronavirüs Adıyaman'da kol geziyor! Onlarca adres karantina altına alındı
Son dönemlerde koronavirüs nedeniyle gündemden düşmeyen Adıyaman'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 66 adresin karantina altına alındığı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle adını sıkça duyuran Adıyaman gündemden düşmüyor.
Koronavirüs salgınıyla birlikte karantina tedbirlerinin sıkça uygulandığı kentte bu sefer de bir günde 66 adres karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, son 1 günde kent genelinde yapılan testler sonucu salgın tespit edilen vatandaşların ikamet ettiği yerlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması başladı.
66 adreste karantina uygulaması
Kentte 14 günlük karantinanın uygulanacağı 66 adres ise şunlar:
Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Musalla, Siteler, Sümerevler, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi ve Yeşilyurt mahalleleri ile Atakent, Kuyulu ve Vartana köyleri.
Kurallara uymayanlara para cezası
Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesinin yanı sıra, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasının kararlaştırıldığı da belirtildi.