Koronavirüs 26 Şubat vaka sayısı kaç? Güncel vefat, hasta ve iyileşen sayısı

Türkiye corona virüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Koronavirüs tablosu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Koronavirüs 26 Şubat vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971'e yükseldi.