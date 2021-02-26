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Korona Virüs Koronavirüs 26 Şubat vaka sayısı kaç? Güncel vefat, hasta ve iyileşen sayısı
Korona Virüs

Koronavirüs 26 Şubat vaka sayısı kaç? Güncel vefat, hasta ve iyileşen sayısı

Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle kaç kişi vefat etti? 26 Şubat koronavirüs vaka sayısı, test sayısı açıklandı. Ülkemizde şimdiye dek 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza bulaşan koronavirüs salgını ile ilgili günün tablosu açıklanmak üzere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yeniden yükselişe geçtiği görülen vaka sayısındaki son durum...

Yeniakit Publisher
2021-02-26 20:00:00 -
Koronavirüs 26 Şubat vaka sayısı kaç? Güncel vefat, hasta ve iyileşen sayısı

Türkiye corona virüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Koronavirüs tablosu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Koronavirüs 26 Şubat vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971'e yükseldi.

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