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Korona Virüs Koronavirüs 2023'te bitecek mi? Korona salgını bitiyor mu?
Korona Virüs

Koronavirüs 2023'te bitecek mi? Korona salgını bitiyor mu?

2019 yılının aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını ülkemize 2020 yılının mart ayında sıçradı. Geride kalan iki yılın sonunda Omicron varyantıyla hastalığın şiddeti azaldı. Milyonlar ise bu hastalığın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, korona salgını ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2022-03-31 10:02:00 -
Koronavirüs 2023'te bitecek mi? Korona salgını bitiyor mu?

Koronavirüs salgınında ülkemiz için iki yıl geride kaldı. Akıllardaki tek soru ise ‘Salgın ne zaman bitecek?’ oluyor. Peki, korona salgının tamamen bitecek mi?

Koronavirüs 2023'te bitecek mi? Korona salgını bitiyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının seyriyle ilgili konuştu. Ghebreyesus, "Kovid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır" dedi.

Virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ'nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Kovid-19'a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz" ifadesini kullandı.

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