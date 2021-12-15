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Dünya Koronadan sonra şimdi de bu mu? Dünya diken üstünde
Dünya

Koronadan sonra şimdi de bu mu? Dünya diken üstünde

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü, Güney Sudan'da en az 89 insanın ölümüne sebep olan yeni bir hastalık için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 11:43:00 -
Koronadan sonra şimdi de bu mu? Dünya diken üstünde

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü, Güney Sudan'da en az 89 insanın ölümüne sebep olan yeni bir hastalık için harekete geçti.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı, 89 kişinin tanımlanamayan bir hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Son dönemde sel baskınları sebebiyle ciddi bir sağlık krizinin içinde olan Güney Sudan’dan gelen haberler Dünya Sağlık Örgütü’nü harekete geçirdi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, ülkeye bir araştırma ekibi göndererek soruşturmayı derinleştirdi. Gizemli hastalığın kaynağına giden DSÖ’den bilim insanları, ülkenin kuzeyindeki Fangak kasabasından numune topladı.

İngiliz medya kuruluşu BBC, alınan örneklerin incelendiğini ve gizemli hastalığın kolera olmadığının kesinleştiğini aktardı. İngiliz medyasına konuşan DSÖ’den Sheila Baya, “Acil müdahale ekibi gönderdik ve risk yönetimi yaparak araştırmayı derinleştirdik. Ekipler sel felaketi dolayısıyla helikopterle bölgeye gitti ve numune topladı” dedi.

 

 

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