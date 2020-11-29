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Korona Virüs Koronadan ölenlerin sayısı kaç? Korona bugünkü vaka kaç?
Korona Virüs

Koronadan ölenlerin sayısı kaç? Korona bugünkü vaka kaç?

Korona salgını tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor. Artan vakalar sonrası yeni kısıtlamalar getirildi. Getirilen yeni kısıtlamaların sonuçları bir kaç gün içerisinde belli olacak. Sağlık Bakanlığı günlük korona virüs vaka sayılarını açıklıyor. Peki 28 Kasım günlük korona vakası kaç? Bugün kaç kişi koronadan öldü?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 08:18:00 -
Koronadan ölenlerin sayısı kaç? Korona bugünkü vaka kaç?

Sağlık Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 182 kişi daha hayatını kaybetti. Günlük iyileşen hasta sayısı 3611 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3611 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, ağır hasta sayısı ise 4903'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur'' ifadelerini kullandı.

 

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