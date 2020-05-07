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Korona Virüs

Koronadan öldü... 154 kişi için harekete geçildi

Burdur'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden şahsın temas ettiği tespit edilen 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:54:00 - 2020-05-07 11:56:13
Koronadan öldü... 154 kişi için harekete geçildi

Burdur, Dalaman'da Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.

10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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