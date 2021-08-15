Koronadan kaçarken ölüme yakalandı! Vatandaşın hastaneden cansız bedeni çıktı
Faruk Teke isimli vatandaşın sağlıklı bir şekilde yürüyerek gittiği hastanede fenalaştığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İzmit Topcular mahallesinde yaşayan Faruk Teke isimli vatandaş koronavirüs aşısı olmasının ardından hayatını kaybetti.
Faruk Teke'nin yakınları, eşinin koronavirüs hastalığına yakalanmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs aşısı vurulduğunu anlattılar.
Kısa bir süre sonra fenalaştı
Teke'nin aşıdan kısa bir süre sonra fenalaştığını belirten yakınları, yoğun bakıma alınan Faruk Teke'nin 4 gün uyutulduktan sonra kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: Kocaeli Halk Gazetesi