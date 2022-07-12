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Korona Virüs Koronada iki yeni varyant! Bu özellikleri büyük sıkıntı
Korona Virüs

Koronada iki yeni varyant! Bu özellikleri büyük sıkıntı

Koronavirüste iki yeni alt varyant nedeniyle vakalar adeta patladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, yeni varyantların en tehlikeli özelliğinin altını çizerek, "Bu varyantlar, aşılı olmaktan ve hastalığı geçirerek antikor elde etmekten daha fazla kaçıyorlar. Bu yüzden daha hızlı bulaşıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 12:13:00 -
Koronada iki yeni varyant! Bu özellikleri büyük sıkıntı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde yaklaşık iki buçuk yıl geride kalırken, vaka sayıları son haftalarda hem dünyanın farklı noktalarında hem de Türkiye'de artışa geçti. Uzmanlar, pandemide altıncı dalganın yaşanıyor olabileceğini belirtti ve Kovid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yineledi.

Küresel çapta bakıldığında, Avrupa kıtasında birçok ülkede vakalar arttı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan bu ülkeler arasında yer aldı. İngiltere'de geçtiğimiz hafta yaklaşık 2,7 milyon kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, bu varyantlarla ilgili henüz yeterli bilimsel çalışma olmamakla birlikte hızlı yayıldıklarını belirterek BBC'ye şunları söyledi:

"Birincisi bu varyantlar, aşılı olmaktan daha fazla kaçıyor. İkincisi ise hastalığı geçirerek antikor elde etmekten de daha fazla kaçıyorlar. Böyle olunca da bu yeni varyantlar nedeniyle hastalığın bulaşmasının daha süratle meydana geldiğine ilişkin bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bunu özellikle İngiltere üzerinden kolaylıkla takip edebiliyoruz. Bu endişe verici varyantlara dünya engel olamadığı için küresel olarak bir altıncı dalgayla karşı karşıya kaldığımız söylenebilir."

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Yorumlar

Hakan

Haha hahaa:)) yani deyor ki aşı bı halta yaramıyor sıvı severler size de diyor beya 3 de yetmez 4 tane oda yetmez 5 tane deyolar goşmaya başladı gene sıvı seviciler 4 lere 5 lere karıştılar da kafa hala dank demedi aşıdan kaciyormuş de o zaman ne demeye milleti 4 er 5şer sıvılıyorsunuz madem aşı nizdan kaçıyor hala uyanmayip koşun 4-5-6 yaptırın bakam çok pişman olacaksınız ama ne fayda

Fikri

Aşıdan kaçabiliyorsa neden aşılanıyoruz demeden edemiyor insan. 3 biontech aşısı olan bir vatandaşım bu arada.
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