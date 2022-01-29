  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona yasakları yeniden uygulanır mı? Korona vakaları artması normal mi?
Korona Virüs

Korona yasakları yeniden uygulanır mı? Korona vakaları artması normal mi?

Güncel korona vaka sayısı | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi “Korona kısıtlamaları geri dönecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, korona vakalarının artması doğal mı? Korona vakaları artarsa okullar kapanır mı kısıtlamalar gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-29 23:16:00 -
Korona yasakları yeniden uygulanır mı? Korona vakaları artması normal mi?

Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları arttı. Bu sebeple pek çok kişi kısıtlamaların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı.

Korona yasakları yeniden uygulanır mı? Korona vakaları artması normal mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tedbirlere uyarak hayatın normalleşmeye başlayacağını ifade etti. Bakan Koca, “Artan vaka sayıları konusunda sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” dedi.

29 Ocak Cumartesi günü 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 261 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." ifadelerini kullandı.

 

Okullar bu hafta mı açılıyor? Yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında bitecek?
Okullar bu hafta mı açılıyor? Yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında bitecek?

Eğitim

Okullar bu hafta mı açılıyor? Yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında bitecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay