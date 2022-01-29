Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları arttı. Bu sebeple pek çok kişi kısıtlamaların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı.

Korona yasakları yeniden uygulanır mı? Korona vakaları artması normal mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tedbirlere uyarak hayatın normalleşmeye başlayacağını ifade etti. Bakan Koca, “Artan vaka sayıları konusunda sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” dedi.

29 Ocak Cumartesi günü 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 261 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." ifadelerini kullandı.