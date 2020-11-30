Korona yasakları Cumhurbaşkanı Erdoğan korona konuşması

Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye’de toplandı. Koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemlerin masaya yatırılacağı toplantı sonrası alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bilim Kurulu'nun hafta sonlarının tam gün kısıtlanması konusunda ve vaka sayılarının fazla olduğu şehirlere seyahat yasağının uygulanması konusunda tavsiye kararı bildireceği biliniyordu.

Cumhurbaşkanı cuma günü namaz çıkışı yaptığı açıklamada vatandaşların korona tedbirlerine yeteri kadar uymadığını dile getirerek “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” uyarılarında bulunmuştu. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası kabine toplantısından hangi kararların çıkacağı daha da merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yeni yasakları açıklayacak?

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir. Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir. Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor. Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla alınan yeni tedbirleri açıklayacak.