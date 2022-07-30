Korona vakası ne kadar? 18-24 Temmuz haftalık korona tablosu: Pozitif sayısı kaç, vaka sayısı ne kadar arttı?

Dünya bir yandan korona vaka sayılarındaki yeniden patlamayı konuşurken bir yandan da maymun çiçeği virüsünün korkusunu yaşıyor. Zira İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu. Dünya genelinde korona vaka sayılarında oldukça bir yükseliş de sözkonusuydu. Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı

Korona vakası ne kadar?

Haftalık Kovid-19 tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424'e yükseldi. Bu süreçte Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Günlük ortalama vaka sayısı 52 bin 203 olurken, aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı.

Tabloda yer alan verilere göre, Kovid-19 salgınının başından beri Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 kişi virüse yakalanırken, 99 bin 341 vatandaşımız ise Kovid-19 sebebiyle vefat etti. Bundan önce 11-17 Temmuz'da açıklanan tabloda; 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıkmış, 96 kişi hayatını kaybetmişti. 124 bin 732 kişi de sağlığına kavuşmuştu. 4-10 Temmuz arasında ise 117 bin 95 vaka tespit edilmişti.