Koronavirüs salgınında vaka artışı sürüyor. Milyonlar vakalarda ne zaman düşüş görülebileceğini merak ediyor.

Korona vakaları ne zaman düşer?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “Mutlu olduğumuz taraf; yatışlara nisanda veya aralıkta yaşadığımız geçmiş dönemde yaşadığımız piklere göre daha az yansıdığı. Bunun da Omicron varyantının ciddi hastalık yapma potansiyelinin daha az olması hem de aşıların etkisi olduğunu öngörüyoruz. 5-6 kat az hasta yatırma oranımız var. Bu insanları rehavete kaptırmasın çünkü salgın bitmemiş durumda, salgının seyri ve kliniği değişmiş durumda. İnsanların rapel dozlarını, aşılarını, izolasyonlarına, maskesine, mesafesine yine devam etmesini bekliyoruz. Omicron ile ilgili sanki hiç hastalık yapmıyor veya hiç hastaneye yatırmıyor gibi bir algı var. Bugün baktığınız zaman hastanelerimizde aşılarını tamamlamamış, rapellerini olmamış hasta oranımız çok yüksek. Yüzde 60-70 oranında aşısını yaptırmamış veya eksik yaptırmış hastalarımızdan oluşuyor. Bu yükseliş ve pikten sonra artık bu salgın bitecek mi diye ümit içindeyiz” dedi.

Hastanelerde oluşan PCR testi kuyrukları ve yükselen vaka sayılarının ne zaman düşüş gösterebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, “Vatandaşların hastanelerimize PCR testi başvurusunda artış oldu. Yaklaşık İstanbul’da maksimum 160-170 bin test yapıyoruz. Grip de var, normal hastalıkları da yönetmeye çalışıyoruz. Kış sezonunda hastalık yükümüz zaten artıyor. Bir de bekletilmiş sağlık hizmeti var, bunu da yönetmek durumundayız. En iyi şekilde yönetiyoruz, bunu azaltmak için her türlü çabayı da şu anda yapıyoruz. Kamu hastanelerine biraz daha fazla başvurular var. Bu kişisel bir öngörüdür ama ocak sonu itibariyle en geç bunun aşağı doğru bir seyir seyredeceğini öngörüyoruz. Çünkü şu an ocağın ortasına yaklaşmış durumdayız birkaç hafta da buraya geldiysek birkaç hafta içinde de bunun düşüş trendini göreceğimizi ben öngörüyorum. Şubat ayında biraz daha rahatlayacağımız konusunda bir öngörümüz var” diye konuştu.