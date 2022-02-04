Koronavirüs salgınında vaka sayıları adeta tırmanışa geçti. Bu sebeple vatandaşlar vaka sayılarının ne zaman düşüşe geçeceğini araştırıyor. Peki, korona vakaları ne zaman düşer?

Korona vakaları ne zaman azalacak?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığını, bir süre daha tırmanış trendinin devam edeceğini, şubat sonunda düşüş beklediklerini bildirdi.

İstanbul'da vaka sayısının düşmeye başladığını anlatan Şener, "Diğer büyük kentler ve Anadolu kentlerinde önümüzdeki günlerde vaka sayılarında bir artış göreceğiz. Bu birkaç hafta daha devam edecek. Artan vaka sayılarına rağmen yoğun bakım ve servislerde sıkıntılar yaşanmıyor. Vakaların bu kadar artmasında Omicron kadar, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen gibi koruyucu kurallara uymamaları da etkili oluyor." ifadelerini kullandı.