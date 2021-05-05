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Korona vakaları en çok hangi ilde var?

Hangi ilde vaka sayısı fazla? Vaka sayısı fazla olan iller hangileri? Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Peki Korona vakaları en çok hangi ilde var?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:04:00 - 2021-05-05 17:05:22
Korona vakaları en çok hangi ilde var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni korona tedbirlerini açıkladı. Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" başladı. Amaç bayram sonrasına kadar vaka sayılarının 5 binlerin altına düşürmek.

Korona vakaları en çok hangi ilde var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Konca Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı.Söz konusu paylaşımda Bakan Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

İllerin vaka sayısı kaç?

Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı: "İstanbul (532,02),Kırklareli (498,7),Tekirdağ (489,89),Çanakkale (439,11),Kocaeli (437,65),Kastamonu (437,59),Erzincan (428,7),Düzce (400,07),Erzurum (395,24),Giresun (388,44),Bolu (365,31),Ankara (361,52),Rize (353,7),Bayburt (352,83),Eskişehir (348,1),Konya (347,11),Yalova (345,95),Kırıkkale (345,89),Edirne (340,88),Kayseri (339,44),Zonguldak (332,37),Kütahya (330,51),Nevşehir (327,58),Bursa (327,35),Bartın (321,14),Malatya (320,04),Balıkesir (318,88),Ordu (316,52),Çorum (315,02),Tokat (313,45),Bilecik (310,45),Sakarya (300,77),Kars (293,41),Niğde (292,21),Amasya (291,51),Afyonkarahisar (289,45),Sivas (285,58),Ağrı (285),Yozgat (280,37),Karabük (274,2),Çankırı (267,63),Samsun (267,54),Aksaray (266,9),Kırşehir (256,75),Karaman (256,55),Ardahan (251,66),Gümüşhane (248,41),Kilis (244,41),Isparta (243,92),Trabzon (237,71),Manisa (223,63),İzmir (223,34),Burdur (216,78),Sinop (213,43),Tunceli (207,33),Antalya (200,37),Elazığ (197,29),Artvin (194,1),Muğla (183,46),Denizli (182,44),Gaziantep (167,91),Uşak (163,49),Aydın (162,45),Iğdır (159,45),Bingöl (154,38),Bitlis (152,14),Mersin (143,25),Osmaniye (139,64),Kahramanmaraş (137,57),Hatay (130,84),Hakkari (122,28),Batman (120,91),Adıyaman (117,32),Muş (113,11),Adana (106,7),Diyarbakır (100,09),Van (90,75),Siirt (79,14),Mardin (76,4),Şanlıurfa (70,25),Şırnak (46,12)." 

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