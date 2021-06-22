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Korona Virüs Korona vaka sayısı kaça düştü? En son tablo korona vakalarında son durum ne?
Korona Virüs

Korona vaka sayısı kaça düştü? En son tablo korona vakalarında son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz’dan itibaren hayata geçirilecek olan yeni korona kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeler arasında 1 Temmuz’dan sonra tüm sokağa çıkma yasaklar kalkması oldu. Bu müjdeler vatandaşı rahatlatırken günlük korona vaka sayılarının ne kadar olduğu da merak edilir oldu. Peki korona vaka sayısı kaça düştü? En son tablo korona vakalarında son durum ne? İşte21 Haziran günlük korona vaka sayıları.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 08:22:00 - 2021-06-22 08:24:38
Korona vaka sayısı kaça düştü? En son tablo korona vakalarında son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı. Yeni kararlara göre; 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırıldı. Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekildi. Kamu kurumlarında esnek çalışma modeline son verildi. Ayrıca toplu taşıma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.

Günlük korona vaka sayıları kaç?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 294 oldu. İşte 21 Haziran koronavirüs tablosunda son durum... Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 429 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı da 49 bin 236 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaç kişi aşılandı?

22 Haziran 2021, Salı saat 08:21 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 42.786.311, 1. doz uygulanan kişi sayısı 28.284.917, 2. doz uygulanan kişi sayısı 14.501.394.

 

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