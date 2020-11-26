Korona vaka sayısı kaç? Günlük korona vakası kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı her akşam günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona salgınına ilişkin aşı çalışmalarında sona gelinirken, dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım korona tablosunu Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklandı. Bakan Koca, basın toplantısında, “Tabloya göre bugünkü hasta sayısı 6 bin 814 oldu. Bugün vaka sayısı da 28 bin 351 olarak açıkladı.

Korona vaka sayısı kaç?

Bakan Koca açıklamasında şunları dile getirdi: “Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibarıyla 28 bin 351.Toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes, artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarından itibaren görmüş olacağız. Hastalar dışında, yani 6 bin 814 dışında, 21 bini geçen vakamızın hepsi de sistemimizde kayıtlı. Bu kayıtlı kişilerin hepsi izole ediliyor, filyasyonu yapılark takip ediliyor. Her gün aranarak semptomu olduğunda semptomlu hasta sayısına ilave edilerek. Geçmişe dönük rakamları da önümüzdeki günler tabloda göstermiş olacağız.”

Hangi ilde ne kadar korona vakası var?

Bakan Koca, illerdeki korona oranlarını da paylaştı. Koca, “Halihazırda 100 bini aşkın pozitif vaka yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken kasım ayında 660 bini aştı. İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda.” dedi.

25 Kasım günlük korona tablosu