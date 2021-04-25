  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç?
Korona Virüs

Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç?

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Günlük vaka tablosu 13 Nisan’da gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası iki haftalığına kısmi kapanmaya geçildiği Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda hafta içi sokağa çıkma yasağı aşağıya çekilmiş, yüz yüze eğitim 8. ve 12. sınıflar haricinde uzaktan eğitime geçilmiş, hafta sonları ülke genelinde yasaklanmıştı. Ayrıca Ramazan ayına ilişkin de bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Bu tedbirler sonra her akşam açıklanan günlük vaka tablosu da merak edilir oldu. Peki dün günlük vaka kaçtı? Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 08:27:00 - 2021-04-25 08:28:05
Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı.

Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

İllerin vaka sayıları kaç?

Adana187,36

Adıyaman248,08

Afyon359,74

Ağrı307,23

Aksaray356,26

Amasya461,11

Ankara534,14

Antalya301,65

Ardahan230,86

Artvin230,09

Aydın268,08

Balıkesir566,32

Bartın512,11

Batman157,19

Bayburt568,92

Bilecik494,25

Bingöl300,25

Bitlis150,15

Bolu442,18

Burdur258,71

Bursa500,57

Çanakkale962,98

Çankırı399,11

Çorum475,55

Denizli223,36

Diyarbakır117,36

Düzce521,38

Edirne590,05

Elazığ311,93

Erzincan593,35

Erzurum493,09

Eskişehir605,85

Gaziantep293,36

Giresun624,22

Gümüşhane242,76

Hakkari91,26

Hatay239,74

Iğdır415,77

Isparta367,47

İstanbul920,57

İzmir351,97

Kahramanmaraş221,46

Karabük380,52

Karaman298,92

Kars291,66

Kastamonu683,09

Kayseri504,20

Kırıkkale430,57

Kırklareli830,44

Kırşehir315,99

Kilis462,21

Kocaeli666,41

Konya579,37

Kütahya375,77

Malatya563,79

Manisa305,39

Mardin93,83

Mersin213,56

Muğla242,31

Muş123,32

Nevşehir410,54

Niğde370,09

Ordu565,14

Osmaniye347,46

Rize516,03

Sakarya404,55

Samsun601,14

Siirt83,97

Sinop440,73

Sivas372,86

Şanlıurfa91,01

Şırnak47,60

Tekirdağ747,13

Tokat467,17

Trabzon409,90

Tunceli266,05

Uşak207,89

Van89,01

Yalova838,25

Yozgat499,89

Zonguldak456,36

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı
Dünya

Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı

1915 olaylarının devlet seviyesinde sözde 'soykırım' olarak tanınmasını isteyen Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, bazı Ermenilerin Donba..
Darbeyle gelen Sisi’den şaşırtan açıklama
Dünya

Darbeyle gelen Sisi’den şaşırtan açıklama

Mısır’ın İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulmasını teşvik ettiğini belirten Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesindeki du..
Bunlar Türk kanı taşıyor olamazlar: Boğaziçi değil Ermeni dayanışması!
Gündem

Bunlar Türk kanı taşıyor olamazlar: Boğaziçi değil Ermeni dayanışması!

CHP, HDP, DHKPC ve diğer yasa dışı örgütlerin desteği ile provokasyona soyunan Boğaziçililer, skandal bir 'Ermeni soykırımı' mesajı paylaştı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay