Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı.

Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

İllerin vaka sayıları kaç?

Adana187,36

Adıyaman248,08

Afyon359,74

Ağrı307,23

Aksaray356,26

Amasya461,11

Ankara534,14

Antalya301,65

Ardahan230,86

Artvin230,09

Aydın268,08

Balıkesir566,32

Bartın512,11

Batman157,19

Bayburt568,92

Bilecik494,25

Bingöl300,25

Bitlis150,15

Bolu442,18

Burdur258,71

Bursa500,57

Çanakkale962,98

Çankırı399,11

Çorum475,55

Denizli223,36

Diyarbakır117,36

Düzce521,38

Edirne590,05

Elazığ311,93

Erzincan593,35

Erzurum493,09

Eskişehir605,85

Gaziantep293,36

Giresun624,22

Gümüşhane242,76

Hakkari91,26

Hatay239,74

Iğdır415,77

Isparta367,47

İstanbul920,57

İzmir351,97

Kahramanmaraş221,46

Karabük380,52

Karaman298,92

Kars291,66

Kastamonu683,09

Kayseri504,20

Kırıkkale430,57

Kırklareli830,44

Kırşehir315,99

Kilis462,21

Kocaeli666,41

Konya579,37

Kütahya375,77

Malatya563,79

Manisa305,39

Mardin93,83

Mersin213,56

Muğla242,31

Muş123,32

Nevşehir410,54

Niğde370,09

Ordu565,14

Osmaniye347,46

Rize516,03

Sakarya404,55

Samsun601,14

Siirt83,97

Sinop440,73

Sivas372,86

Şanlıurfa91,01

Şırnak47,60

Tekirdağ747,13

Tokat467,17

Trabzon409,90

Tunceli266,05

Uşak207,89

Van89,01

Yalova838,25

Yozgat499,89

Zonguldak456,36