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Korona Virüs Korona vaka sayıların neden yeniden yükseldi?
Korona Virüs

Korona vaka sayıların neden yeniden yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koronavirüs vaka sayılarının neden yükseldiği merak kazandı. Peki, Korona vaka sayıların neden yeniden yükseldi?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:30:00 -
Korona vaka sayıların neden yeniden yükseldi?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Korona vaka sayıların neden yeniden yükseldi?

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 134 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 103 kişiye vaka, 681 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 25 bin 344 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 108 oldu.

Ağır hasta sayısı

Tabloya göre, toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam ağır hasta sayısı bin 791, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511, bugünkü test sayısı 180 bin 303 olarak kayıtlara geçti.

''Vaka sayıları tedirgin edici'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 26 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle:

 

Koronavirüs vaka sayısındaki son 3 günün tablosu...

 

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