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Korona Virüs Korona toplam vaka sayısı kaç oldu?
Korona Virüs

Korona toplam vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart’ta Türkiye’de ilk kez görülen korona salgınına ilişkin o günden bu güne Türkiye’deki toplam korona vaka sayısını açıkladı. Peki korona toplam vaka sayısı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:30:00 - 2020-12-11 19:30:40
Korona toplam vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı fahrettin Koca, 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.  Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.  Türkiye, 1 milyon 725 bin 473 vaka bulunan İspanya'yı geride bırakarak en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.

 

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