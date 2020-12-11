Korona toplam vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı fahrettin Koca, 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti. Türkiye, 1 milyon 725 bin 473 vaka bulunan İspanya'yı geride bırakarak en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.