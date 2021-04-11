Korona testi yaptırmaya oruçlu gidilirse ne olur?
Oruçluyken korona testi yaptırabilir miyim? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de ramazan salgının gölgesinde geçecek. Vatandaşlar oruçluyken test yaptırmanın doğru olup olmadığını merak ediyor. Korona testi iftardan sonra mı yaptırılmalı?
Koronavirüs salgınında son dönemde vakalar ciddi şekilde arttı. Bu sebeple test yaptıranların sayısı da arttı. Vatandaşlar oruç tutarken korona testi yaptırmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, korona testi yaptırmak için oruç tutmamak mı lazım?
Korona testi yaptırmaya oruçlu gidilirse ne olur?
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgında artan vakalar sebebiyle kişiler kimi zaman belirti gösterdikleri için kimi zaman da temaslı oldukları için test yaptırmak durumunda kalıyor. Ramazan ayı sebebiyle oruçlu olanlar test yaptırmaları halinde oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Din büyükleri ise sürüntü örneği alındığı için kişilerin oruçlarının test yaptırdıklarında bozulmadığını ifade ediyor.
Koronavirüs belirtileri nelerdir?
- Yüksek ateş
- Kuru şekilde öksürme
- Halsizlik
- Tat ve koku duyularında kayıp,
- Burunda tıkanıklık,
- Kırmızı gözler olarak bilinen konjonktivit
- Boğazda ağrı
- Baş ağrısı
- Kas veya eklemlerde ağrı
- Midede bulantı ya da kusma
- İshal
- Nefeste zorlanma
- İştahta kayıp
- Göğüste kalıcı bir şekilde ağrı veya basınç hissedilmesi
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor?
Koronavirüs testi için geniz ya da burundan sürüntü örneği alınıyor. Koronavirüs testi devlet ve özel hastanelerde yapılıyor. Koronavirüs test sonuçları en erken 36 saatte açıklanıyor. Sonuçlar E Nabız üzerinden kontrol edilebiliyor.