Koronavirüs salgınında son dönemde vakalar ciddi şekilde arttı. Bu sebeple test yaptıranların sayısı da arttı. Vatandaşlar oruç tutarken korona testi yaptırmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, korona testi yaptırmak için oruç tutmamak mı lazım?

Korona testi yaptırmaya oruçlu gidilirse ne olur?

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgında artan vakalar sebebiyle kişiler kimi zaman belirti gösterdikleri için kimi zaman da temaslı oldukları için test yaptırmak durumunda kalıyor. Ramazan ayı sebebiyle oruçlu olanlar test yaptırmaları halinde oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Din büyükleri ise sürüntü örneği alındığı için kişilerin oruçlarının test yaptırdıklarında bozulmadığını ifade ediyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Yüksek ateş

Kuru şekilde öksürme

Halsizlik

Tat ve koku duyularında kayıp,

Burunda tıkanıklık,

Kırmızı gözler olarak bilinen konjonktivit

Boğazda ağrı

Baş ağrısı

Kas veya eklemlerde ağrı

Midede bulantı ya da kusma

İshal

Nefeste zorlanma

İştahta kayıp

Göğüste kalıcı bir şekilde ağrı veya basınç hissedilmesi

Koronavirüs testi nasıl yapılıyor?

Koronavirüs testi için geniz ya da burundan sürüntü örneği alınıyor. Koronavirüs testi devlet ve özel hastanelerde yapılıyor. Koronavirüs test sonuçları en erken 36 saatte açıklanıyor. Sonuçlar E Nabız üzerinden kontrol edilebiliyor.