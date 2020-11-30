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Korona Virüs Korona testi yapan hastaneler hangileri?
Korona Virüs

Korona testi yapan hastaneler hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona testlerinin günde 200 bine çıkarılmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Kamu hastanelerinin yanında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği özel şirketlere ait laboratuvarlar da korona PCR testlerini yapmakta. Peki Hangi hastaneler korona testi yapıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:33:00 - 2020-11-30 14:33:56
Korona testi yapan hastaneler hangileri?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar söz konusu oldu. Türkiye günlük korona virüs tablosuna bakıldığında 29 Kasım günü 168 bin 212 test yapılmış. Bu testlerden vaka sayısı 29 bin 281 olurken hasta sayısı ise 6 bin 439 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona testinin 200 bine çıkarılması için çalışmaların yapıldığını açıklamıştı. İşte İstanbul’da korona testi yapan büyük hastaneler.

Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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