Korona testi yapan hastaneler hangileri?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona testlerinin günde 200 bine çıkarılmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Kamu hastanelerinin yanında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği özel şirketlere ait laboratuvarlar da korona PCR testlerini yapmakta. Peki Hangi hastaneler korona testi yapıyor?
Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar söz konusu oldu. Türkiye günlük korona virüs tablosuna bakıldığında 29 Kasım günü 168 bin 212 test yapılmış. Bu testlerden vaka sayısı 29 bin 281 olurken hasta sayısı ise 6 bin 439 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona testinin 200 bine çıkarılması için çalışmaların yapıldığını açıklamıştı. İşte İstanbul’da korona testi yapan büyük hastaneler.
Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi