Korona test sonuçları nereye gelir? Korona testim sonuçlandı mı? Korona test sonucu öğrenme!

Türkiye 8 Nisan Perşembe gününe ilişkin Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Açıklanan günlük korona vaka sayısı tablosuna bakıldığında korona salgınında alarm zilleri bir hayli hızlı çalmaya devam ediyor. Açıklanan korona vaka tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu. Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu. Korona vaka sayıları tırmandıkça tırmanmaya devam ederken vatandaşlarda korona olup olmadığının endişe ederek korona testi yaptırmakta. Peki e-Nabız Covid - 19 test sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız üzerinden Covid - 19 sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Korona test sonucu nasıl öğrenilir? Korona testi sonucu nereden öğrenilir?

Koronavirüs testi yaptıranlar korona test sonuçlarını hiç şüphesiz merak ediyor. Peki korona testi sonuçları nereden öğrenilmekte?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak. e nabız covid 19 test sonuçları için tıklayın

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak. Korona test sonuçları için tıklayın

Korona test sonucu kaç günde çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor. Korona testi sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.