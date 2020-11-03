Korona tedavisi gören İmamoğlu taburcu oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gündür Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Hastane çıkışında açıklama yapan İmamoğlu, 4 gün daha evinde karantinada kalacağını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda duyarlı olmaya davet etti. İmamoğlu, “Sabah yapılan testlerimizde kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar” dedi. Tedavisiyle ilgilenen personele teşekkür eden İmamoğlu, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek karantina sonrası kente gideceğini kaydetti.