Son dakika haberi: 1 Temmuz itibariyle korona başladığından bu yana uygulanan yasaklar kaldırıldı. Türkiye yeni normalleşme adımları çerçevesinde yasakların kaldırılmasının yanında aşılamada da yoğun bir süreç devam ediyor. 3. doz aşılamaya ilişkin de Bilim Kurulu’ndan yeni karar çıkarken, 50 yaş ve üzeri vatandaşlara 3. doz aşı bugünden itibaren başladı.

Korona olanlar kaç ay sonra aşı yaptıracak?

Bilim Kurulu Toplantısı ardından ulusa seslenen Sağlık bakanı Fahrettin Koca binlerce korona geçirmiş vatandaşın beklediği ne zaman aşı olacağına ilişkin bilgiyi paylaştı.

Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.